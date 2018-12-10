مصادر للجديد: موقف بري يقضي بمتابعة تكليف الحريري

أكدت مصادر مقربة من ​عين التينة​ لقناة "الجديد" أن "رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ أبلغ ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ مذ طرح إرسال الرسالة أول مرة في أيلول الماضي، أنه إذا قاطع مكوّن سياسي الجلسة، فلن يلتئم المجلس".

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