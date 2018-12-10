معلوف: لا يمكن تصوير رسالة رئاسة الجمهورية أنها بوجه الحريري

أكد عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب إدغار معلوف، خلال حديث تلفزيوني، أنه "لا يمكن تصوير رسالة ​رئاسة الجمهورية​ أنها بوجه رئيس ​الحكومة​ المكلف ​سعد الحريري​ لأن مفعولها ليس سحب التكليف من الحريري"، مشيراً أنه "بموضوع "الثلث المعطل" إذا قام أحد بإعطائنا من حصته بليأخذها اليوم قبل الغد".

ولفت إلى أن "المهم في الأخير أن نصل في نهاية المطاف إلى ​تشكيل الحكومة​ وأي خطوة قد تخلق تناقضات بين القوى السياسية ندعو للإبتعاد عنها".

ودها معلوف لأن "يتحمل ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ جزءً من التنازل"، مشيراً إلى أنه "في حال قام أي فريق أساسي فنحن سنتضامن مع هذا الفريق بموضوع توجيه الرسالة".