بيسكوف: لا توجد حتى الآن اتفاقات واضحة بشأن لقاء بوتين ونتانياهو

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف أنه "لا توجد حتى الآن اتفاقات واضحة بشأن لقاء الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، ​بنيامين نتانياهو​". وأوضح بيسكوف "أننا اتفقا على عقد اللقاء، لكن لا توجد حتى الآن اتفاقات واضحة حول هذا الشأن. نحتاج فقط إلى إيجاد ميعاد يوافق أجندة عمل الرئيس ورئيس وزراء اسرائيل".

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