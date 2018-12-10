الجميل: ليأخذ عون والحريري المبادرة ويطرحا حكومة إنقاذية من خلال اختيار اختصاصيين

أوضح رئيس "حزب الكتائب ال​لبنان​ية" النائب ​سامي الجميل​، بعد لقائه رئيس الوزراء المكلف ​تشكيل الحكومة​ ​سعد الحريري​ في بيت الوسط"، "أنّنا بحثنا في أزمة تشكيل الحكومة وعرضنا على الحريري مجموعة أفكار أهمّها أنّ في ظلّ التعطيل الحاصل وإلى جانب رئيس الجمهورية ​ميشال عون​، فليأخذا المبادرة ويطرحا حكومة إنقاذية من خلال اختيار اختصاصيين على كل الأصعدة".

وركّز على أنّ "موقفنا واضحًا ولن نشارك بتشكيل الحكومة المقبلة ونحن هنا لطرح أفكار"، لافتًا إلى أنّ "أصحاب الاختصاص يدرسون آلية إنقاذ البلد الّذي لا يمكن أن نكمل بإدارته بالطريقة عينها"، منوّهًا إلى "أنّنا شعرنا أنّ الحريري يعي المخاطر ويتوجّع من الواقع وقلنا له أن يأخذ المبادرة ويقدّم تشكيلة حكومية إلى ​مجلس النواب​ ومن لا يريدها فليرفضها".

وأكّد الجميل "أنّنا ندعم إصلاحات "​مؤتمر سيدر​" ومستعدّون للتعاون مع الحريري لتنفيذها، ونتمنّى إقرار الإصلاحات أوّلًا، من ثمّ الذهاب إلى ​القروض​ والمشاريع لأنّ القروض دون إصلاحات تزيد حجم الكارثة"، مشدّدًا على أنّ "من موقعنا المعارض، سنكون إلى جانب أي طرح يصبّ لمصلحة لبنان".

وسأل "ما الأفضل: أن نبقى هكذا أو أن تأتي حكومة اختصاصيين؟ إن لم تأت حكومة اختصاييين، سنبقى على هذا الوضع".