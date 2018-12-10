النشرة: إنهيار مبنى قيد الإنشاء في بلدة تول الجنوبية ونجاة العمال

أفاد مراسل "النشرة" في ​النبطية​ بـ"انهيار مبنى قيد الإنشاء في بلدة تول الجنوبية ونجاة العمال بأعجوبة"، مبيّنًا أنّ "عملية إزالة الركام ما زالت جارية حتّى الآن".

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