امطار غزيرة غدا مع رياح بسرعة 80 كلم/س والثلوج على ارتفاع 1800 متر

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في نشرة الطقس المسائية ان يتأثّر الحوض الشرقيّ للمتوسّط بمنخفض جويّ مصحوب برياح قوية وأمطار حتى مساء الاربعاء .
الطقس المتوقع في لبنان:
الثلاثاء: غائم جزئياً إلى غائم مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة وتتساقط امطار متفرقة تشتدّ غزارتها اعتباراً من الظهر وتكون مترافقة بعواصف رعدية خاصة في المناطق الجنوبية، كما تشتدّ سرعة الرياح (٦٥كلم/س) وتقارب ال (٨٠كلم/س) شمال البلاد يرتفع معها موج البحر الى ٣ أمتار وتتساقط الثلوج على ارتفاع ١٨٠٠متر وما فوق.
الأربعاء: غائم اجمالاً مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة ورياح شديدة (٧٥كلم/س) وتقارب ال (٨٥ كلم/س) شمال البلاد يرتفع معها موج البحر لحدود أربعة أمتار، تتساقط أمطارتكون غزيرة أحياناًً ومصحوبة بعواصف رعديّة،كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٧٠٠م وما فوق، تخف حدة الأمطار مساءً.
الخميس: غائم جزئياً مع بقاء درجات الحرارة منخفضة.
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