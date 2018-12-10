"تموين الإسكندرية": ضبط 2 طن شيكولاتة مجهولة المصدر داخل مصنع حلويات بمدينة برج العرب

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد البدري:

ضبطت أجهزة مديرية التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، مساء اليوم الإثنين، 2 طن من الشيكولاتة مجهولة المصدر داخل أحد مصانع الحلويات بمنطقة برج العرب الصناعية.

قال سليمان الطيب، وكيل مديرية التموين بالإسكندرية، إن إدارة تموين برج العرب نفذت حملة تفتيشية على المنطقة الصناعية التابعة لنطاقها، تحت إشراف محمد سعد الله وكيل وزارة التموين بالمحافظة، ضمن مهام الرقابة على كافة الأنشطة التموينية وخاصة السلع مجهولة المصدر.

وأضاف في تصريح صحفي لـ "الخليج 365" أن الحملة أسفرت عن ضبط عدد 10 براميل تحتوي على معجون شيكولاتة زنة كل منها 200 كجم بإجمالي 2 طن داخل أحد مصانع البسكويت بالمنطقة الصناعية ببرج العرب، وتبين أنها مجهولة المصدر وغير مدون عليها بيانات خاصة بالمحتوى أو الصلاحية.

وأشار وكيل مديرية التموين إلى أنه جرى التحفظ على المضبوطات وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجاري العرض على النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية.