بعد تسريب بيانات 52 مليون.. جوجل تغلق "منصة بلس" أبريل المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عاصم الأنصاري:

أعلنت شركة جوجل الأمريكية تسريب بيانات 52.2 مليون مستخدم على "جوجل بلس"، وذلك للمرة الثانية في تاريخ هذه المنصة، مشيرةً إلى أن البيانات شملت الاسم، الإيميل، الوظيفة، النوع، العمر، تاريخ الميلاد، والحالة الاجتماعية.

وأكدت الشركة، وفق ما نقل عنها موقع "ذا فيرج" التقني، أن البيانات التي تم تسريبها لم تستخدم إلى الآن، وأن الضرر جراء هذا التسريب لم يلحق بأي من المستخدمين.

وستغلق "جوجل" منصتها "جوجل بلس" في أبريل المقبل، بفارق 4 شهور عما أعلنته سابقًا، إذ كان من المقرر إغلاق المنصة في أغسطس 2019.

ويأتي هذا القرار نظرًا لثغرات أمنية أصابت المنصة، عرضت بيانات المستخدمين الشخصية للخطر، كما نوهت الشركة إلى أن نسبة مستخدمي "جوجل بلس" منخفضة، حيث أن 90% من جلسات المستخدمين على المنصة لا تتعدى 5 ثواني.​