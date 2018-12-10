مصرع مواطنة وإصابة 5 آخرين في انقلاب ملاكي بقنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا - عبدالرحمن القرشي :

لقي مواطن مصرعه، وأصيب 5 آخرين في انقلاب سيارة ملاكي بطريق نجع حمادي فرشوط الصحراوي السريع.

كان اللواء مجدي القاضي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا من جرجس عزت مرقص، 32 سنة، باشتباه ما بعد الارتجاج مع جرح رضي بفروة الرأس، بنيمين صفوت مرقص، سنتين ونصف، سحجات كدمات متفرقة بالجسم شحاتة رشدي يوسف، 43 سنة، اشتباه كسر بالكتف الأيسر، وكسر بالعضد الأيسر والضلوع، كرستين مرقص عزت، 24 سنة، اشتباه كسر بالفقرات، كامليا مرقص عزت 24 سنة، مصاب باشتباه كسر بالفقرات القطنية، وكسر بالضلوع والكتف الأيسر، ترفيانا وائل نصحي، سنتين ونصف اشتباه ما بعد الارتجاج مع كدمات متفرقة بالجسم، علاوة على وفاة نرجس عجيب نجيب، 45 سنة، بسبب انقلاب سيارة ملاكي كانوا يستقلونها، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.