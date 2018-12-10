بالأكفان.. عمال الأحواز يتظاهرون ضد النظام الإيراني

تظاهرات الآلاف من عمال مدينة الأحواز اليوم الاثنين ضد فساد النظام الإيراني، وتأخر صرف رواتبهم. وقد ارتدي أغلبهم الأكفان دلالة على استعدادهم للموت في سبيل الحصول على رواتبهم المتأخرة.

وأغلق المتظاهرون الطريق السريع أمام مقر ممثل مرشد إيران علي خامنئي في الأحواز، الذي أصبح مقر تجمع المحتجين.

ودخلت الاحتجاجات يومها الحادي والثلاثين دون استجابة من النظام، سوى اعتقالات مئات المتظاهرين واللجوء إلى القمع الأمني.

وعلت صيحات المحتجين بهتافات: "هيهات منا الذلة"، و"الموت للحكومة المخادعة".

وفي يوم الأحد كان عمال مصنع

الصلب المحتجين قد سيطروا على العديد من شوارع مدينة الاحواز، بعد انضمام المواطنين إلى الاحتجاجات العمالية.

وهتف المحتجون: "الأحواز أصبحت فلسطين"، و"العمال يموتون ولا يقبلون المذلة"، و"نصر من الله وفتح قريب والموت لهذه الحكومة المخادعة".

وعادت احتجاجات عمال مصنع سكر القصب لمدينة السوس، حيث طالبوا بإطلاق سراح زملائهم الذين اعتقلتهم السلطات الإيرانية إثر الاحتجاجات السابقة، التي استمرت لأكثر من 3 أسابيع، كما طالبوا

بتنفيذ وعود المسؤولين بدفع رواتبهم المتأخرة.

قطع عمال شركة الحفريات الطريق العام القريب من مطار الأحواز الدولي، احتجاجا على عدم دفع رواتبهم المتأخرة منذ عدة أشهر.

كما نظم عمال مصنع الدراجات الهوائية في مدينة كاشان، اعتراضا على عدم استلام رواتبهم.

وانخرط طلاب جامعة العلامة الطباطبائي في طهران، في وقفة احتجاجية ومظاهرات تضامنية مع العمال المحتجين، وطالبوا بالإفراج عن المعتقلين والسجناء السياسيين.

ووفقا للمركز الأحوازي للإعلام والدراسات الاستراتيجية، تدور شبهات حول عمليات نهب واسعة في بنك "سرماية" لرواتب وأموال المعلمين، التي قدرت بنحو 130 مليون دولار أمريكي.

وصدرت دعوات في أوساط شرائح المعلمين بالاحتجاجات أمام البنك، للمطالبة باسترجاع أموالهم المودعة.