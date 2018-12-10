ماكرون : حوافز مالية لمن يقل راتبه عن 2000 يورو وأتحمل تبعات غضب الفرنسيين

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

كتب-محمد أمين زهران:

شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على أنه لايمكن للغضب أن يُبرر أعمال العنف والشغب التي تشهدها فرنسا.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين للتعليق على استمرار تظاهرات السترات الصفراء.

وتابع الرئيس الفرنسي، أتحمل مسؤولية إثارة مشاعر الغضب لدي بعض الفرنسيين، إلا أننا يُمكننا إيجاد حل للأزمة الراهنة".

وأكد ماكرون على أن بلاده تواجه حالة طوارئ اقتصادية واجتماعية، مؤكدًا

على عزمه رفع الحد الأدني للأجور بداية من العام المقبل.

وأوضح الرئيس الفرنسي أنه سيتم مراجعة نظام الضرائب لدعم من يتقاضون رواتب ضعيفة ، و سيتم إدخال حوافز مالية وتدابير عاجلة لمساعدة من تقل رواتبهم عن 2000 يورو.