ما زال الجدال مستمراً بين النائب في كتلة "لبنان القوي" حكمت ديب، والسوبر ستار راغب علامة، وفي جديد هذا السجال الذي اندلع على خلفية أغنية "رح يطير البلد"، غرّد ديب عبر صفحته الخاصة "تويتر": "راغب علامة : خللي أغانيك عن الحب والغرام شو بدك بالبلد؟"، ليجيبه علامة: "هيدا بلدي قبل ما يكون بلدك...انا كل الشعب اللبناني رسخني فنان على قلوبهم وبيبقى اسمي مرفوع مئات السنين.. بينما انت بإشارة من أصبع الصغير لرئيس تيارك بتصير بخبر كان-.. وبنصحك تقدم طلب عند داعش للانتساب.. يا عيب الشوم على هيك نواب ما بيستحوا". المصدر: لبنان 24

شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تطيير الرؤوس.. راغب علامة يرد على حكمت ديب: بإشارة إصبع بتصير بخبر كان على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة العنكبوت وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي العنكبوت ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .