الخرطوم تعتمد أنظمة جديدة لنقل وسحب النفايات

اعتمدت محلية الخرطوم أنظمة جديدة لنقل وسحب النفايات وإزالة التشوهات البصرية وفق برنامج ثابت ومكثف للعمل بمشاركة هيئة النظافة والشركات العاملة بالمحلية. وكشف الاجتماع المشترك بين المحلية وشركتي (نضار وسارماج) للنظافة التابعتين لمجموعة جياد للخدمات اللوجستية باعتماد وحدة خاصة للتدخل السريع للنظافة تخصص لها آليات وعمال نظافة للتدخل الفوري في مناطق الإفراز العالي بالطرق الرئيسة والفرعية تعمل على مدار الـ (24) ساعة بشكل احترازي لتلافي تكون وتجدد بؤر النفايات. إضافة إلى إدخال خدمة آليات وماكينات لمعالجة قطوعات الأشجار واعتماد إدخال خدمة التكاتك لتجميع المبعثرات في الشوارع الرئيسة والأحياء السكنية للقضاء على التشوهات البصرية، فضلاً عن تخصيص خدمة ثابتة لنظافة الأسواق والمواقف العامة وتفعيل أعمال الكنس الترابي للطرق المسفلتة وتوزيع عدد من الحاويات في مواقع التجمعات. وشدد الفريق شرطة محمد أحمد علي معتمد محلية الخرطوم بحسب سونا – علي أهمية تغيير السلوك السالب تجاه التعامل مع النفايات عبر تفعيل القوانين واللوائح المحلية الخاصة بالنظافة وإصحاح البيئة.

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