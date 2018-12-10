بالفيديو : مكارم تتحدث عن أحداث الشغب في حفل الجالية السودانية بخميس مشيط و تدخل الشرطة السعودية

برر مقدم برنامج (لقاء خاص) على يوتيوب خلال الحوار الذي أجراه مع الفنانة مكارم بشير – برر أحداث الشغب التي حدثت في الحفل الذي أحيته في منطقة خميس مشيط بالمملكة العربية السعودية بأنه كان بسبب الحب الكبير الذي يكنه جمهور المنطقة للفنانة مكارم حيث أدى التدافع إلى تدخل الشرطة السعودية .

وأوضحت مكارم في حديثها للبرنامج بأن التوفيق كان حليفها في الحفل رغم التدافع و أحداث الشغب ، وقالت إن الجمهور في منطقة خميس مشيط كان متعطشاً الشي الذي انعكس على نجاح الحفل الذي لم تتوقعه ، حيث ذكرت بأنها توقعت بأن تكون الرحلة للمنطقة متعبة ولكن توفقت فيها موضحة بأن هذا النجاح يعود الفضل فيه لمنظمي الحفل والسفارة الذين وقفوا وقفة رجل واحد من أجل إنجاح الحفل.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)