بدء إجراء العمليات بمستشفى أمبدة للأمومة والطفولة

بدأت يوم الاثنين بمستشفى أمبدة للأمومة والطفولة (جايكا) عمليات الولادة حيث تم إجراء عدد اثنتين ولادة قيصرية وواحدة طبيعية بوجود أجهزة حديثة.

وأكدت وزارة الصحة ولاية الخرطوم عن تدريب 6 مهندسين معدات طبية و8 اختصاصيين على الأجهزة الحديثة، مشيرة إلى أن المستهدف من قيام المستشفى استقبال خمسة آلاف ولادة في العام بواقع 15 ولادة في اليوم.

فيما دشن د.بابكر محمد على المدير العام لوزارة الصحة ولاية الخرطوم اليوم انطلاقة عمل المستشفى بعد افتتاحها رسمياً على يد رئيس الجمهورية ، مشيراً إلى أن المستشفى استقبل جميع حالات الولادة المؤمن عليهم من قبل التأمين الصحي.

ونوه بابكر إلى وجود خدمة الغرف الخاصة لخصوصية المريض.

ولفت د. بابكر إلى وجود 8 تخصصات دقيقة بمستشفى جعفر بن عوف ويستقبل المرضى من جميع الولايات وبعد دراسة أجرتها الوزارة فإن متوسط التردد بلغ 60% من الولايات و 40% من ولاية الخرطوم .

ومن جانبه قال د.الفاتح وراق مدير مستشفى جايكا بحسب سونا – إن السعة السريرية للمستشفى تصل 100 سرير وعناية مكثفة ووسيطة بجانب العنابر العامة والغرف الخاصة وتوجد بالمستشفى الأجهزة الحديثة من الموجات الصوتية و أجهزة التخطيط للجنين والحضانات بجانب تجهيز غرف ولادة مجهزة بإنذار الحريق ومضادات البكتريا و الأكسحين المركزي، لافتاً إلى أن وزير الصحة بولاية الخرطوم بروفيسور مامون حميدة استجلب مدربين من الفلبين والهند لتدريب الكوادر العاملة بالمستشفى على نفقته الخاصة .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)