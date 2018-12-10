إيداع مبادرة تعديل الدستور منضدة البرلمان غداً الثلاثاء

كشفت لجنة التشريع والعدل وحقوق الإنسان بالمجلس الوطني، عن إيداع مبادرة تعديل الدستور الانتقالي التي تقدم بها (33) حزباً سياسياً يمثلون (294) عضواً من أعضاء الهيئة التشريعية القومية من المجلس الوطني ومجلس الولايات منضدة البرلمان غداً الثلاثاء.

وقال عثمان آدم حسن نمر رئيس اللجنة إن التعديلات التي تم الدفع بها تتعلق بمادتين بالدستور المادة (57 والمادة 197) وذلك بناءاً على المادة 20 من لائحة الهيئة والتي تتيح بأن يتم تعديل الدستور إما بمبادرة من السيد رئيس الجمهورية أو ثلث أعضاء الهيئة التشريعية القومية.

وأبان “نمر” بحسب (smc) أن هذه المبادرة وستكون بمثابة إيداع أولي ومن ثم ستشكل لها لجنة طارئة من الهيئة التشريعية القومية والتي ستستمر في دراسة هذه التعديلات لمدة 60 يوماً ومن ثم ستتقدم بتقريرها للهيئة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)