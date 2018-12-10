كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماكرون: ستتم زيادة الحد الأدنى للأجور بمقدار 100 يورو بداية من العام المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إأنه يتحمل المسؤولية في إثارة مشاعر الغضب لدى البعض في فرنسا، مؤكدا أن فرنسا تواجه حالة طوارئ اقتصاديا واجتماعيا.

وأضاف ماكرون، في كلمة له اليوم بعد تزايد احتجاجات "السترات الصفراء": "سيتم زيادة الحد الأدنى للأجور بدءا من العام المقبل.. يمكننا إيجاد حل للخروج من الأزمة الحالية".

وأكد الرئيس الفرنسي، أنه بداية من العام القادم، ستتم زيادة الحد الأدنى للأجور بمقدار 100 يورو، واعتذر للشعب الفرنسي، في خطاب ألقاه اليوم قائلا: "أدرك أنني جرحت البعض من خلال تصريحاتي وأؤمن بقوة بأنه يمكننا إيجاد حل".