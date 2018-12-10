كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماكرون: احتجاجات "السترات الصفراء" وضعت البلاد في أزمة وعنف غير مقبول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، أن أحداث الأسابيع الأخيرة وضعت البلاد في أزمة وشهدنا مطالب مشروعة وأعمال عنف غير مقبولة وغير مبررة.

واعتذر للشعب الفرنسي، في خطاب ألقاه اليوم قائلا: "أدرك أنني جرحت البعض من خلال تصريحاتي وأؤمن بقوة بأنه يمكننا إيجاد حل".

وأعلن الرئيس الفرنسي، أنه بداية من العام القادم، ستتم زيادة الحد الأدنى للأجور بمقدار 100 يورو، مضيفا أن الحكومة الفرنسية، ستلغي الضرائب على ساعات العمل الإضافية.