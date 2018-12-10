كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. ماكرون: أتحمل المسؤولية في إثارة مشاعر الغضب لدى الفرنسيين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنه يتحمل المسؤولية في إثارة مشاعر الغضب لدى البعض في فرنسا، مؤكدا أن فرنسا تواجه حالة طوارئ اقتصاديا واجتماعيا.

وأضاف ماكرون، في كلمة له اليوم بعد تزايد احتجاجات "السترات الصفراء": "سيتم زيادة الحد الأدنى للأجور بدءا من العام المقبلماكرون.. يمكننا إيجاد حل للخروج من الأزمة الحالية".