كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أردوغان والغرف السرية.. تقرير يفضح الرئيس التركي (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف موقع "مداد نيوز" المكافح للإرهاب والتطرف في فيديو بعنوان "أردوغان والغرف السرية"، كيف قلبت محاولة انقلاب فاشلة حياة الأتراك رأسا على عقب، وتغير مصير الآلاف منهم إلى الأبد، وذلك من خلال حملات الاعتقال التعسفية وعمليات التعذيب التي تعرض لها كثيرون.

وسلط تقرير نشره موقع "euobserver" الضوء على جرائم جديدة ارتكبها النظام التركي ضد المعتقلين السياسيين، مؤكدا أن هناك عمليات تعذيب مهينة في حق الأتراك.

وأوضح التقرير أن غرف أردوغان السرية للتعذيب تكشف المستور عن عمليات التعذيب التي تحدث داخل السجون السرية تحت الأرض.