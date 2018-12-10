كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على خطة قطر للطعن في مجلس التعاون الخليجي (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشف موقع "مداد نيوز" المكافح للإرهاب والتطرف في فيديو بعنوان "قطر والطعن في مجلس التعاون الخليجي"، أن الدوحة تحاول بكل طرقها أن تطعن في مجلس التعاون الخليجي من أجل خدمة المصالح الإيرانية والتركية.
وقال التقرير إن أبواق قطر الإعلامية شككت في المجلس الخليجي وأرادت له الضعف والوهن بحضورها الباهت في القمة الـ29.
شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على خطة قطر للطعن في مجلس التعاون الخليجي (فيديو) على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الفجر وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الفجر ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .