كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على خطة قطر للطعن في مجلس التعاون الخليجي (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف موقع "مداد نيوز" المكافح للإرهاب والتطرف في فيديو بعنوان "قطر والطعن في مجلس التعاون الخليجي"، أن الدوحة تحاول بكل طرقها أن تطعن في مجلس التعاون الخليجي من أجل خدمة المصالح الإيرانية والتركية.

وقال التقرير إن أبواق قطر الإعلامية شككت في المجلس الخليجي وأرادت له الضعف والوهن بحضورها الباهت في القمة الـ29.