كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خبير علاقات دولية: أمريكا متورطة في أحداث فرنسا.. و"ماكرون" لن يتراجع عن قراراته الاقتصادية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور سعيد اللاوندي، خبير العلاقات الدولية، إن مرتدي السترات الصفراء في فرنسا هم سائقي الشاحنات، يعطى مع أشياء أخرى عند إستخراج الرخصة من المرور، وهم يتظاهروا بسبب فرض ضرائب تؤدي لإرتفاع أسعار المحروقات.

وأضاف "اللاوندي"، خلال حواره ببرنامج "المشهد" على فضائية "النيل للأخبار"، اليوم الإثنين، أن هناك طبقات كثيرة من الشعب الفرنسي تعاطفت مع سائقي الشاحنات، لكنهم بعد أن تحولت تظاهراتهم لحرق الشوارع وبيوت الأزياء العالمية وبعض البنوك ابتعدوا تمامًا عن هذه التظاهرات، مؤكدًا أن التظاهرات في فرنسا مضمونة 100% بشرط أن تكون سلمية.

وتابع، أنه رغم أن الرئيس الفرنسي ماكرون وحكومته أرجأوا مسألة فرض الضرائب وزيادة الأسعار ولم يلغوها نهائيًا، لكن المتظاهرين أصروا على التظاهر منذ عدة أسابيع، مؤكدًا أن ماكرون لن يتراجع عن قراراته الاقتصادية.

وشدد، على أن هناك خلافات بين فرنسا وأمريكا وهناك تمرد من جانب فرنسا حسب توصيف الجانب الأمريكي، وأمريكا متورطة في أحداث فرنسا شئنا أم أبينا، مشيرًا إلى أن الحكومة الفرنسية الآن تشعرها انها بين قوسين، متوقعًا أن يرحل رئيس الوزراء أو عدد من الوزراء لامتصاص غضب الشعب الذي يطالب برحيل ماكرون، الذي لم يمضي سوى 18 شهر فقط بمنصبه بينما انتخبه الناخبون 5 سنوات.

