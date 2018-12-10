“رشة ملح” تدخل إعلاميا أردنيا بارزا إلى السجن

قرر المدعي العام الأردني، توقيف إعلامي بارز بتهمة إثارة النعرات الطائفية، بعد نشر الموقع الإلكتروني الذي يملكه صورة ساخرة من لوحة “العشاء الأخير”، المقدسة لدى المسيحيين.

وأوقف الادعاء العام الإعلامي محمد الوكيل، ومتدربة تعمل في موقعه لمدة أسبوع، على ذمة التحقيقات بتهمة الإساءة للرموز الدينية، وإثارة النعرات الطائفية.

وأثار نشر الصورة التي تحتوي على “شيف الملح” التركي نصرت، بعد تركيبها على لوحة العشاء الأخير، وهو يرش الملح لـ”طعام السيد المسيح”، ردود فعل غاضبة من قبل الطائفة المسيحية وشخصيات أردنية.

وهددت فعاليات مسيحية بوقف الاحتفالات بعيد الميلاد، في حال لم توقف السلطات الإساءة لرموز الدين المسيحي، فضلا عن محاسبة الوكيل.

ويعد الوكيل من أبرز الإعلاميين في الأردن، وكان مذيعا في التلفزيون الرسمي، لسنوات طويلة قبل أن يبدأ العمل الإذاعي، وعمل في إحدى الإذاعات التابعة للقوات المسلحة الأردنية.

وقدم موقع الوكيل اعتذارا عن نشر الصورة ووصف الأمر بـ”الخطأ” ملقيا اللوم على متدربة قامت بنشر الصورة بعد “اجتهاد”.

لكن الفعاليات المسيحية قالت إن الاعتذار ينطوي على “تضليل ولم يكن حاسما”.