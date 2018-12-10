لحوم أمريكية في المغرب..قيمتها 80 مليون دولار

بعد منتجات الدواجن التي احتفت واشنطن أخيرا بولوجها السوق المغربية، جاء دور اللحوم الحمراء، حيث أعلن المسؤولون الأمريكيون باحتفاء كبير شروع لحوم الأبقار الأمريكية في ولوج السوق المغربية.

وتأتي الخطوة تفعيلا لبنود اتفاقية التبادل الحر الموقعة بين المغرب وأمريكا، وتفتح الباب أمام منافسة قوية للمنتجات الفلاحية المغربية.

كل من وزير الفلاحة الأمريكي وزميله المكلف بالتجارة حرصا على الاحتفاء العلني بهذه الخطوة، معلنين أن توقعاتهما الخاصة بحجم الصادرات الأمريكية من اللحوم الحمراء نحو المغرب تقدر بنحو 80 مليون دولار، فيما تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية ثالث أكبر مصدر عالمي للحوم البقر ومشتقاتها، حيث تفوق قيمة صادراتها السبعة ملايير دولار.