أبيضار تدافع عن الزوجات في مقارنتهن بالنجمات المثيرات-صورة

دافعت الفنانة المغربية، لبنى أبيضار، اليوم الإثنين، عن الزوجات ربات البيوت في مقارنتهن المفترضة بالمطربات والممثلات المثيرات.
ونشرت أبيضار، على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، تدوينة حول موضوع مقارنة الرجال لزوجاتهم بنجمات مثيرات، وكتبت: “بعض الرجال كيقارنو زوجاتهم بالمطربات والممثلاث المثيرات وكيقول هذي هي المرا ولا بلاش ماشي بحل ديك المرأة اللي عندي فالدار”.
وخاطبت أبيضار هذه النوعية من الرجال بتوضيح الفرق بين الظروف المتاحة للنجمات للاهتمام بأناقتهن ومظهرهن، وبين الواجبات المنزلية التي وجب على ربات البيوت إنجازها يوميا.
يذكر أن لبنى أبيضار كشفت، مؤخرا، أنها تشرف على إخراج فيلم أكثر جرأة من سابقه “الزين لي فيك”، ويعالج موضوع السحاق.
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