السكيرج يغادر أرض الوطن نحو إسبانيا

غادر الفنان المغربي البشير السكيرج، مؤخرا، أرض الوطن نحو إسبانيا، بعد الجدل الذي أثاره الفيديو المسرب، والحكم على مسربيه بسنيتن سجنا بتهمة السرقة.
وحاول “اليوم24” التواصل هاتفيا مع السكيرج، لكنه حد من تلقي المكالمات، في حين أفادت خادمته أنه اختار إسبانيا لقضاء عطلة تخفف من الضغوط النفسية التي عاشها مؤخرا.
هذا، وأدانت المحكمة الابتدائية بطنجة مسربي فيديو السكيرج المتهمين بالسرقة، بسنتين سجنا نافذا لكل منهما، بعدما أحالتهما النيابة العامة مباشرة على جلسة المحاكمة، بناء على الشكاية التي تقدم بها السكيرج.
وقال السكيرج، في تصريح سابق لموقع “اليوم 24″، إنه يتعرض لمؤامرة ومستعد للموت شهيدا.
واستغرب السكيرج عدم حذف الفيديوهات التي ظهر فيها من موقع “يوتوب” العالمي، داعيا إلى وضع حد للجدل الذي أثير حول الموضوع.
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