نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي غاضبون بسبب “ساري كول”

يسود غضب عارم بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب، بعد احتلال الفتاة، التي تطلق على نفسها لقب “ساري كول”، اليوم الاثنين، المرتبة الثانية في “طوندوس” موقع “يوتوب” في المغرب، بكليب أغنية خادشة للحياء.
واستفزت “ساري كول” النشطاء باستخدامها ألفاظ خادشة للحياء في أغنيتها، فيما عبر آخرون عن استغرابهم لعدد المشاهدات، التي حصل عليها فيديو كليبها، بعد يوم واحد من إصداره، إذ اقترب من وصول عتبة مليون مشاهدة.
واشتهرت “ساري كول” بنشرها لفديوهات، تتحدث فيها عن مواضيع تهم المجتمع المغربي، لكن بأسلوب غير لائق، وخادش للحياء.
يذكر أن “ساري كول” مستقرة في إسبانيا، وسبق أن خلقت الجدل بالظهور في فيديو تعرض فيه خدمات جنسية مجانا أمام الإسبانيين.
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