حرمان” الجامعات للطلبة من أداء صلاة الجمعة يصل إلى قبة البرلمان”

اتهم أعضاء بمجلس النواب، مساء اليوم الإثنين، المسؤولين عن عدد من المؤسسات الجامعية بالتسبب في حرمان الطلبة وأساتذتهم من أداء فريضة صلاة الجمعة في مخالفة لمضامين الدستور والقوانين المتعلقة بتدبير المؤسسات العمومية.

وخلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، وجه النائب البشير طوبا عن حزب العدالة والتنمية سؤالا في الموضوع إلى الوزارة الوصية، مؤكدا أن المؤسسات الجامعية تعمد إلى برمجة حصص دراسية تزامنا مع وقت صلاة الجمعة، ما يسبب حرمانهم من أداء هذه الشعيرة الدينية.

كما أكد النائب ذاته أن مؤسسات جامعية لا تكتفي ببرمجة الحصص الدراسية بل تتعداه إلى برمجة الإمتحانات الإشهادية تزامنا مع صلاة الجمعة، مما يستحيل معه أداءهم للفريضة، فيما طالب النائب اسماعيل شكري بإصدار مذكرة وزارية جديدة تلزم الجامعات بتفادي هذا الأمر.