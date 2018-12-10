صحيفة أمريكية: النواب سيجري مراجعة لسياسة ترامب مع الرياض

قالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، إن لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، ستجري مراجعة شاملة لسياسة إدارة الرئيس دونالد ترامب، تجاه السعودية.

وأوضحت الصحيفة أن المراجعة المرتقبة، قد تشمل طريقة إدارة ترامب، لقضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي، داخل قنصلية بلاده في إسطنبول في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ولفتت إلى أن المراجعة قد تشمل المصالح المالية، لصهر ترامب جاريد كوشنير، مع المملكة العربية السعودية، فضلا عن مراجعة دوره في السياسة الخارجية، رغم تعرضه للتأثير من حكومات أجنبية.