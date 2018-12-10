بنعطية يتعرض للإصابة مجددا ويغيب عن فريقه في “عصبة الأبطال”

أعلن ماسيميليانو أليغري، مدرب فريق يوفنتوس الإيطالي، غياب مدافع الفريق المغربي، المهدي بنعطية، عن مباراة الغد الذي ستجمع “السيدة العجوز” بيونغ بويز السويسري، ضمن مباريات الجولة الأخيرة من عصبة الأبطال الأوروبية.
وأكد أليغري، خلال الندوة الصحفية التي عقدها اليوم، أن عميد المنتخب المغربي يعاني من التهاب على مستوى ركبته اليمنى، وهو الأمر الذي سيضطره إلى الخضوع للعلاج، والخلود للراحة، قبل عودته للميادين مجددا نهاية الأسبوع الجاري، في منافسات الدوري الإيطالي الممتاز.
وستعرف مباراة الغد عودة اللاعب أليكس ساندرو (21 سنة)، والذي غاب عن الملاعب هو الآخر بسبب الإصابة.
جدير ذكره، أن نجم “أسود الأطلس” يمر فترة صعبة مع الفريق الأبيض والأسود، إذ لم يخض مباريات عديدة منذ انطلاق هذا الموسم، كما أن اليغري لم يعتمد عليه في آخر مباريات الدوري الإيطالي الممتاز، بالرغم من تعافيه من الإصابة واستعادته لإمكانياته البدنية.
ولا يخفي بنعطية رغبته في الرحيل عن الفريق، كما أن نادي ميلان الإيطالي يعتبر هو أكثر الأندية إصرار على جلبه، خلال فترة الانتقلات القادمة.
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