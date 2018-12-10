شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة جديدة تهدد أحدث وأغلى مقاتلة أمريكية في التاريخ والان نبدء بالتفاصيل

جدة -

متابعة الخليج 365 - وكالات:

تتعرض مقاتلات “إف – 35″ الأمريكية، البالغ سعر الواحدة منها نحو 130 مليون دولار، لأزمة جديدة، بعد أن تحولت إحدى أهم مزاياها إلى عيب خطير؛ الأمر الذي يهدد دخولها الفعلي إلى الخدمة في الجيش البريطاني.

وذكرت صحيفة” الصن” البريطانية أن طلاء يتمتع بتقنية عالية يجعل من المقاتلات الأغلى في العالم “غير مرئية” لرادار العدو، يخدش بأسرع من المتوقع، ويجب استبدالها بعد كل عملية قتالية.

ورغم أن هذا الطلاء يجعل رادارات العدو غير قادرة على استهداف أو رؤية المقاتلات إف 35، تتمثل مشكلته الكبرى في أنه يعود إلى سابقته بشكل أسرع من المتوقع.

وأوضح مصدر في سلاح الجو الملكي البريطاني لصحيفة صنداي إكسبريس: “يجب تصحيح هذا الوضع قبل دخول الطائرات إلى الخدمة”.

بينما قال نائب رئيس شركة لوكهيد مارتن المصنعة لهذه الطائرات، جيف بابوني، إن هذا العيب غير مقصود، مضيفاً “نقوم بإعادة الطلاء”.