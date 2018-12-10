قوات الاحتلال تقتحم وكالة الأنباء الفلسطينية بالضفة

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - ١٠ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٨:٥٠ م

ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن قوات الاحتلإل الإسرائيلي اقتحمت مقرها في مدينة رام الله بالضفة الغربية، اليوم الإثنين. وأوضحت "وفا"، أن القوات الإسرائيلية داهمت غرفة الحواسيب التي يتواجد بها جهاز خاص بتسجيلات كاميرات المراقبة.. وعمدت إلى مراقبة الأحداث الدائرة عبر هذه الكاميرات والاستيلاء على تسجيلات فيديو للفترة الممتدة منذ مساء أمس الأحد، وحتى مساء اليوم. ووفقا لوكالة "رويترز"، فإنه لم يتضح ما إذا كانت المداهمة مرتبطة بعملية بحث يقوم بها الجيش في رام الله بعدما فتح مسلح يعتقد أنه فلسطيني النار على إسرائيليين خارج مستوطنة يهودية أمس.

وأظهر تسجيل فيديو التقطته كاميرا هاتف محمول وبث على موقع الوكالة على الانترنت خمسة جنود داخل ما بدت أنها غرفة أخبار وفا وهم يوجهون تعليمات للموظفين بفتح إحدى الغرف بالمقر بينما أمكن سماع شخص آخر وهو يقول الكاميرات هناك.وأطلق فلسطيني النار يوم الأحد من سيارة مسرعة على مجموعة من الإسرائيليين كانوا يقفون