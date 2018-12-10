انت الان تتابع وفاة الفنان محمود القلعاوي بعد صراع مع المرض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:نجوى عبدالحميد ١٠ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٨:١٤ م

توفى منذ قليل الفنان الكوميدي محمود القلعاوي في منزله بمنطقة مصر الجديدة، بعد صراع طويل مع المرض، وسوف تقام صلاة الجنازة غدًا الثلاثاء بعد صلاة الظهر في جامع عمر بن عبد العزيز بجوار نادي هليوبوليس، وأمام قصر الرئاسة. القلعاوي 97 عامًا كان آخر ظهور له العام الماضي لتقديم واجب العزاء لصديقة الفنان أحمد بدير في وفاة شقيقه، بينما كان آخر الأعمال الفنية التي شارك بها مسرحية "أنا مين فيهم"، ولم يقدم أي عمل منذ عام 2008، لكنه أكد أنه لم يعتزل، لكن لا يريد أن يكون مجرد اسم في عمل لا يضيف إلى تاريخه.

وقد أكد الدكتور أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، أن النقابة تقوم حاليًا باتخاذ الإجراءات الخاصة بتصاريح الدفن، بعد أن تم إخطارهم بالوفاة من عائلة الفنان. يذكر أن الفنان الكبير محمود القلعاوى ولد في 12 نوفمبر 1939، وقد اشتهر من خلال ظهوره في مسلسل "رحلة المليون" مع الفنان محمد صبحي، وشاركة العديد من مسرحياته،