انت الان تتابع المؤبد لربة منزل قتلت ابنتها لـ«سوء سلوكها» بالبحيرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:محمود عبد الصبور ١٠ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٨:٠٦ م

قضت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة السادسة برئاسة المستشار سامح عبد الله، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حاتم محمود، وعاصم نعيم، بمعاقبة ربة منزل بالسجن المؤبد، لقيامها بقتل ابنتها لشكها في سوء سلوكها وخروجها من المنزل باستمرار، ببراءة 4 من أبناء المتهمة من المشاركة في ارتكاب جريمة القتل. واعترفت الأم، أمام هيئة المحكمة، بارتكاب الجريمة بمفردها وعدم مشاركة أبنائها في الجريمة، مشددة خلال اعترافها على ارتكاب الجريمة بمفردها، وذلك لخروجها المتكرر من المنزل، وتداول المواطنون بالقرية الكلام بينهم عن سوء سلوكها.

وكانت قرية كفر داوود التابعة لمركز الرحمانية بمحافظة البحيرة، قد شهدت جريمة قتل بشعة، حيث قامت أم بقتل ابنتها بمساعدة أشقائها، بضربها بـ"يد هون" وخنقها داخل غرفتها بالمنزل، لشكهما في سلوكها. حيث تلقى اللواء جمال الرشيدي، مدير أمن البحيرة، إخطارا من المقدم علاء أبو غزالة مأمور مركز الرحمانية، بوصول "إيمان.