10 وجوه شابة لمعت في 2018..«كأنه إمبارح» الأكثر حظًا

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - خلال عام 2018 تألق عدد من المواهب الشابة في الدراما وخطفوا قلوب المتابعين واستحوذوا على إشادات النقاد، لبراعتهم الشديدة فى تقديم أدوارهم؛ رغم صغرها أحيانا.

تحرير:ريهام عبد الوهاب ١٠ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٨:٠٠ م

شهد عام 2018 ظهور مجموعة كبيرة من الوجوه الشابة والتي لمعت ولاقت إشادة كبيرة، ودائمًا ما يكون الموسم الرمضاني فرصة ذهبية للكثير من المواهب الباحثة عن فرصة لتحقيق النجومية، وهناك الكثيرين نجحوا في لفت أنظار المخرجين والنقاد بأدائهم المميز، ليس هذا فقط بل حققوا أيضًا جماهيرية كبيرة سواء داخل الموسم الرمضاني أو خارجة خاصة أن 2018 شهد عرض العديد من المسلسلات على مدار العام، ليخرج منها الكثير من الشباب الذين ينتظرهم مستقبل في التمثيل وربما يصبحن نجومًا قريبًا.

1- خالد أنور يأتي الممثل الشاب خالد انور، على رأس القائمة والذي انطلق فى الدراما بداية من الفرصة التي جاءته على طبق من فضة بوقوفه أمام الزعيم عادل إمام، مقدمًا دور (زيزو) في «عوالم خفية» حفيد (الزعيم)، مرورًا بدور (سلام) بمسلسل «أبو عمر المصري» الشاب الذى انضم إلى الجماعات الإرهابية

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