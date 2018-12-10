انت الان تتابع «كاوتش» توكتوك «طار أثناء السير» يقتل طفلا في المنيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:محمد الزهراوي ١٠ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٧:٥٧ م

شهدت إحدى الطرق الفرعية، التي تربط قرية بني روح بمدينة ملوي، جنوب محافظة المنيا، مساء اليوم الإثنين، مصرع طفل إثر اصطدام إطار "كاوتش" توك توك برأسه، بعد أن طار من التوك توك، واعتلاء "الطفل" سيارة كارو برفقة والده على إحدى الطرق الفرعية في المركز، وتحرر محضر بالواقعة، وتم نقل الجثة إلى المستشفى العام، وأُخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات. تلقى مدير أمن المنيا اللواء مجدي عامر، إخطارًا من العميد مجدي سالم مدير إدارة البحث الجنائي في المديرية، بتلقيه بلاغًا من مأمور مركز شرطة ملوي، بمصرع طفل في حادث على طريق قرية بني روح.

وانتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الواقعة، وتبين مصرع يُدعى "أحمد. س"، 14 عامًا، وتم نقل جثته إلى المستشفى العام. وأوضحت التحريات التي أجراها المقدم علاء جلال، رئيس وحدة مباحث مركز ملوي، ومعاونة الرائد أحمد رأفت، تحت إشراف العقيد عصام أبو الفضل رئيس البحث الجنائي لفرع جنوب المنيا، أنه وأثناء استقلال "الطفل"