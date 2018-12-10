انت الان تتابع القبض على 4 أشخاص تعدوا على حملة إزالة في المنيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:محمد الزهراوي ١٠ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٦:٥٧ م

رشق عدد من أهالي قرية طوخ الخيل في مركز المنيا، اليوم الإثنين، موظفي الوحدة المحلية وضباط مركز الشرطة بالطوب والحجارة، في محاولة لإثنائهم عن تنفيذ قرار إزالة لأحد المنازل المخالفة. وقال مصدر بالوحدة المحلية، في تصريحات، إنه فور مشاهدة أفراد أسرة صاحب المنزل المخالف لمعدات الإزالة بادروا بقذف الطوب والحجارة، مما تسبب في حدوث تلفيات بلودر الوحدة المحلية لمركز المنيا، وتدخلت القوة الأمنية المرافقة للحملة، ونجحت في السيطرة على الوضع، وتم ضبط 4 أشخاص.

تلقى اللواء مجدي عامر، مدير أمن المنيا، إخطارًا من العميد مجدي سالم، مدير المباحث الجنائية، باعتراض مواطنين لحملة إزالة تعديات لأحد المنازل المخالفة بمركز المنيا. وانتقل العميد رأفت الحلواني، مأمور مركز شرطة المنيا، وتبين قيام أحد الأسر بإلقاء الحجارة على حملة تنفيذ الإزالة، مما أدى إلى حدوث تلفيات