الان تتابع وزارة الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على 3 أفراد أحدهم مساعد مقرب من زعيم كوريا الشمالية والان مع التفاصيل

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