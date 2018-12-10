الان تتابع البنتاجون: داعش يستخدم مراكز صحية بينها مستشفى الهجين في سوريا كمواقع عسكرية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعات - الخليج 365

قالت وسائل إعلام أجنبية إن البنتاجون أعلن أن تنظيم داعش الإرهابي يستخدم مراكز صحية بينها مستشى الهجين في سوريا كمواقع عسكرية لتنفيذ عملياته.

وحذر البنتاجون في تقرير موسع صدر نوفمبر من العام 2018، من عودة ظهور عناصر داعش في سوريا والعراق.

وذكرت مجلة “فورين بوليسى”، أن التقرير الصادر من المفتش العام بوزارة الدفاع الأمريكية أمس، قال إن داعش قد خسر تقريبا كل الأراضى التى سيطر عليها بعدما اكتسح كل سوريا والعراق فى عام 2017. لكن بدون تحسينات فى الأمن والاستقرار والحكم فى البلدين، فإن التنظيم قد يصعد مجددا.

وتشير فورين بولسى إلى أن هذا التقرير يأتى على خلفية تجدد العنف فى شمال سوريا بين تركيا ووحدات الحماية الشعبية الكردية التى تشكل العمود الفقرى للقوات الديمقراطية السورية المدعومة من أمريكا التى تحارب داعش فى سوريا.

وفى محاولة لنزع فتيل التوتر، اتفقت الولايات المتحدة وتركيا قبل أشهر على إجراء دوريات مشتركة حول بلدة منجاب على الضفة الغربية لنهر الفرات، لكن تركيا أعلنت ومع بدء الدوريات في منتصف نوفمبر الماضي، هجوما جديدا ضد الأكراد على الضفة المقابلة للنهر.

وأثار تقرير البنتاجون أسئلة حول ما إذا كانت القوات الأمريكية بحاجة للبقاء فى العراق لفترة طويلة، وقال إن الأمر سيستغرق سنوات ما لم يكن عقود حتى تصبح القوات العراقية قادرة على محاربة داعش بدون دعم من التحالف.

وقال عدد من المسئولين الأمريكيين للمفتش العام إن القوات الأمريكية قد تبقى فى البلاد طالما تعمل القوات الإيرانية ووكلائها فى المنطقة، وهو ما يعد تكرارا للسياسة الجديدة التى اقترحها مستشار الأمن القومى الأمريكى جون بولتون.