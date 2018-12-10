جهات أمنية مجهولة تعتقل رئيس البرلمان الصومالي

أكد النائب بمجلس الشعب الصومالي خليف عبدي عمر قيام جهات أمنية مجهولة باعتقال رئيس مجلس الشعب الصومالي محمد مرسل شيخ عبدالرحمن.

وقال عمر، إنه تم وضع رئيس مجلس الشعب تحت الإقامة الجبرية ومنعه من الوصول إلى مبنى مجلس الشعب بالعاصمة الصومالية مقديشو.

وكشفت مصادر صpفية، أن المجموعة التي أصدرت قرار وضع رئيس مجلس الشعب تحت الإقامة الجبرية تتبع المجموعات الأمنية التابعة للرئيس محمد عبدالله فرماجو، وعميل قطر فهد الياسين.

وتأتي هذه التطورات عقب رفض رئيس المجلس ونقضه قرار حل اللجنة المالية في مجلس الشعب، والتي كشفت تقاريرها عن فساد مسؤولين سياسيين بحكومة فرماجو وتبديدهم لما يقارب 42 مليون دولار، واستلام رئيس المجلس، أمس، مقترحاً من 92 نائباً برلمانياً يدعو لمساءلة الرئيس فرماجو وحجب الثقة عنه.

وأوضحت المصادر أن نائبي الرئيس وبعض النواب التابعين لفرماجو قاموا بمحاولة إثناء رئيس المجلس عن استلام المقترح وتعطيل إجراءات تسليم المذكرة.. وفق 'العين الأخبارية'.

من جهتها، أكدت مصادر صحفية صومالية بأنه لا يعلم حتى الآن مكان احتجاز رئيس المجلس، فيما ترجح مصادر أن مجموعات أمنية قامت باعتقاله، لإرغامه على تقديم استقالته.