الكرملين: روسيا لم تتدخل في مظاهرات "السترات الصفراء" بفرنسا

نفى الكرملين، الإثنين، تدخُّل روسيا في المظاهرات التي يقوم بها أصحاب "السترات الصفراء" في شوارع العاصمة الفرنسية باريس.

وشهدت المدن الفرنسية، السبت الماضي، موجة جديدة من احتجاجات أصحاب "السترات الصفراء" التي بدأت شرارتها في فرنسا 17 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي اعتراضا على رفع الضرائب على المحروقات، وذلك رغم تراجع الحكومة عن القرار، الأسبوع الماضي، فإن الحركة واصلت التصعيد.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحفيين: "لم نتدخل ولن نتدخل في الشؤون الداخلية لأي بلد، بما في ذلك فرنسا"، واصفا الأحداث بأنها "قضية داخلية تتعلق حصرا بفرنسا".

وأضاف بيسكوف: "نحترم سيادة فرنسا ونحن ممتنون عندما ترد علينا فرنسا بالمثل على هذا الصعيد، وأي ادعاء حول مشاركة محتملة لروسيا ليس سوى تشهير".

ويأتي التعليق الروسي رغم إعلان الأجهزة الفرنسية أنه من المبكر التعليق على تقارير صحفية تتحدث عن أن مئات من الحسابات المزيفة في فرنسا تغذيها روسيا على ما يبدو.

وكانت وزارة الداخلية الفرنسية قد أعلنت، الأحد، ارتفاع عدد المعتقلين في مظاهرات "السترات الصفراء" التي اجتاحت فرنسا، السبت، إلى ألف و723 شخصا.

وأوضحت الوزارة أن 1220 من بين مجموع الموقوفين حُبسوا قيد التحقيق، مشيرة إلى أن نحو 136 ألف شخص شاركوا في مظاهرات السبت، وهو العدد نفسه تقريباً الذي شارك في مظاهرات الأول من ديسمبر/كانون الأول.