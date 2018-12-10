شرطي روسي سابق قتل 78 امرأة

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة AFP ميخائيل بوبكوف في قفض الاتهام خلال جلسة محاكمة في إيركوتسك في العاشر من كانون الأول/ديسمبر 2018

دين شرطي روسي سابق، محكوم عليه بالأساس السجن مدى الحياة بتهمة قتل 22 أمرأة، بارتكاب 56 جريمة قتل إضافية، ليصبح من أسوأ السفاحين في التاريخ الحديث في العالم.

وأعلن مكتب المدعي العام في بيان أوردته وكالة "إنترفاكس"للأنباء أن محكمة إركوتسك في سيبيريا قرب بحير بايكال دانت ميخائيل بوبكوف البالغ من العمر 54 عاما، بتهمة قتل 56 شخصا بين العامين 1992 و2007.

وبذلك يكون مجموع الجرائم التي دين بها 78 في المجموع، ويكون قد حطم "الرقم القياسي" الذي كان من نصيب سفاحين اثنين آخرين في روسيا، وأصبح من كبار السفاحين في التاريخ الحديث للعالم.

وتبيّن أن من بين الضحايا الثماني والسبعين، سبع وسبعون امرأة. أما القتيل الثامن والسبعون فهو شرطي.

وكانت معظم ضحاياه من المومسات بين سنّ السادسة عشرة والأربعين، وكان يقتلهن بفأس أو مطرقة، كما روى بنفسه في العام 2017 لوسائل إعلام محلية.

وهو يصف جرائمه بأنها "تطهير" للمدينة من المومسات، وكان يترك ضحاياه في الغابات أو المقابر أو على قارعة الطريق.

وتمكنت امرأتان فقط من الفرار منه، وكانتا مصابتان إصابات بالغة.

وقالت النيابة العامة إن "ميلا مرضيا لقتل الناس" كان يتملك بوبكوف، لكنه ليس مختلا عقليا بحيث تسقط عنه الأهلية للمحاكمة.

وهو مثل في المحكمة بلباس السجن الذي يرتديه عادة المحكومون بالسجن مدة الحياة.

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وقد حكم عليه بالسجن مدى الحياة مرة أخرى تضاف إلى العقوبة التي يمضيها راهنا.

ففي العام 2015 حكم عليه مرة أولى بالسجن مدى الحياة بعد إدانته بتهمة اغتصاب 22 امرأة وقتلهن. وأقر بعد ذلك بارتكابه 59 جريمة إضافية لكن الشرطة لم تتمكن من التحقق من صحة ثلاث جرائم منها.

وكان يقتل ضحاياه بعد دعوتهن إلى نزهة ليلا أحيانا في سيارة للشرطة خارج ساعات الخدمة قرب مدينة إنغارسك.

وقال إنه كان يختارهن من بين النساء "المنحرفات" معتبراً أن "كل مجتمع يندد بسلوك النساء الفاسقات".

ودين أيضا باغتصاب إحدى عشرة امرأة من هؤلاء الضحايا.

أما الضحية الذكر الوحيد فهو شرطي عرض عليه بوبكوف الصعود معه في السيارة ليلا وقتله في غابة.

وعندما كان هو شرطيا، شارك في تحقيقات حول بعض من هذه الجرائم بهدف إبعاد الشبهات عنه، على ما ذكر زملاء له.

وقد أوقف العام 2012 في فلاديفوستوك (أقصى الشرق الروسي ) بعد تحقيق واسع النطاق شمل تحاليل للحمض النووي للسكان الذين يملكون سيارات تطابق آثار الإطارات في مكان الجرائم.

وقد جرد بوبكوف رسميا من معاشه التقاعدي بصفته شرطيا سابقا.

ومن كبار السفاحين في روسيا، أندري تشيكاتيلو الذي أعدم العام 1994 بعد إدانته بتهمة قتل 53 مراهقا وطفلا في الحقبة السوفياتية. وفي العام 2007 حكم على سفاح آخر يدعى ألكسندر بيتشوشكين بالسجن مدى الحياة بعد إدانته بتهمة قتل 48 شخصا في موسكو.