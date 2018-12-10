شكرا لقرائتكم خبر عن أمين الأعلى للإعلام" : 250 ألف جنية عقوبات ترويج الشائعات فى اللائحة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أحمد سليم، إن لائحة الجزاءات التي وضعها المجلس لمواجهة الشائعات والأخبار مجهولة المصدر ، لـ 250 ألف جنيه مع إلزام المؤسسة بتكذيب ما قامت بنشرة بذات المساحة والكيفية ، لافتا الى أن العقوبات فى ألمانيا تصل الى 5 مليون يورو. وجاء ذلك سليم ردا على سؤال الدكتورة آمنة نصير، عضو لجنة الشؤن الأفريقية ، بمجلس النواب عن دور المجلس الأعلي للإعلام، في مواجهة الشائعات ومواجهة ما تبثه بعض القنوات المغرضة ، وتناول إجتماع لجنة الشؤون الافريقية بمجلس النواب، اليوم الأثنين ، برئاسة النائب طارق رضوان، لمناقشة دور المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام و الهيئات الإعلامية في دعم الرسالة الإعلامية المصرية تجاة شعوب القارة الأفريقية.

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