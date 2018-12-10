"الأعلى للإعلام ": تطوير مركز تدريب الإعلاميين الأفارقة الى اكاديمية لعلوم الاتصال

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أحمد سليم الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ،عن تطوير مركز تدريب الإعلاميين الأفارقة بالهيئة الوطنية للإعلام، إلى الأكاديمية الأفريقية لعلوم الإتصال والإعلام بالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري وأنه سيعلن عن تفاصيله قريبا.

جاء ذلك خلال إجتماع لجنة الشؤون الافريقية بمجلس النواب، اليوم الأثنين برئاسة النائب طارق رضوان، لمناقشة دور المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام و الهيئات الإعلامية في دعم الرسالة الإعلامية المصرية تجاة شعوب القارة الأفريقية.

وقال سليم، إنه تم خلال هذا العام التواصل مع وزارة التخطيط بشأن هذا الموضوع ، وأنه تم وضع الهيكل التدريبي للأكاديمية وبرنامج التدريب ومجلس الأمناء الذى سيتشكل من 9 أعضاء 4 منهم من الدول الأفريقية نصفهم من الناطقين باللغة الإنجليزية والنصف الأخر من الناطقين باللغة الفرنسية والخمسة المتبقين مصريين، ويكون المجلس الجهة المنظمة، لافتاً إلي أنه من المتوقع أن يزيد عدد المشاركين في الأكاديمية.

ولفت سليم، إلي أن الفترة السابقة شهدت اختلافا فى التدريب المقدم من قبل المركز من خلال زيادة عدد الأسابيع من 3 لـ6 أسابيع، وتغيير فى أسلوب التدريب ليكون مكتوب ونسخة منه فى اسطونات مدمجة، وتوفير زيارة الأماكن الترفيهية، إضافة إلى زيارتهم لشيخ الأزهر وبابا الأسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية والبعض منهم استقبله الرئيس عبد الفتاح السيسي، فضلا عن أن هذا العام سيشهد تدريبهم فى الرقابة الإدارية بشان مكافحة الفساد فى الإعلام.

وأوضح سليم، أن عدد المتدربين بمركز التدريب ارتفع لـ3200 ، ويقدم 8 دورات كل عام بمشاركة 25 لـ 35 دولة أفريقية بواقع اثنين من كل دولة كل عام موزعين ما بين مقدمى نشرات ومذيعي برامج ومخرجين ودورتين للصحفيين وذلك إما باللغتين الفرنسية أو الأنجليزية، مشيرا إلى أنه يتم بالتعاون مع وزارة الخارجية ويخصص له مبلغ 10 مليون جنيه سنويا تتكفل بتذاكر الطيران والإقامة وزيارة بعض الأماكن الترفيهية.

ونوه سليم، إلي أنه تم تدشين صفحة رسمية وموقع لمتابعة المتدربين ، معرباً عن أمله في أن يرتفع عدد المشاركين سنويا من 204 لـ300 فى السنة إلى 600 متدرب خلال الفترة القادمة ، وبالنسبة لمجهوداتهم حاليا بشأن افريقيا فى الإعلام المصري، أوضح الأمين العام أن الفترة الحالية تم التواصل مع القنوات الخاصة لعمل برامج أسبوعية من إفريقيا نفسها وليست عن افريقيا ويتم التواصل مع الدول الافريقية عبر المجلس، كما أن التليفزيون المصري لديه 3 برامج أسبوعية ثابتة عن افريقيا فى قناة النيل الدولية والنيل للأخبار والفضائية المصرية، لافتا إلى وجود 64 إذاعة موجهة لإفريقيا تبث باللغات المحلية لكنها تواجه مشكلات فنية بالنسبة للإرسال.