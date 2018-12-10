توسك: قمة "بريكست" الخميس ونرفض إعادة التفاوض مع الحكومة البريطانية

أعلن رئيس ​الإتحاد الأوروبي​ ​دونالد توسك​، خلال مؤتمر صحفي، أن القمة حول "​بريكست​" ستعقد يوم الخميس، مشيراً إلى "أننا نرفض إعادة التفاوض مع ​الحكومة البريطانية​ حول الإتفاق على خروج ​بريطانيا​ من الإتحاد الأوروبي".

وكانت رئيسة الوزراء البريطانية ​تيريزا ماي​ قد أعلنت، خلال جلسة لمجلس العموم، عن تأجيل التصويت على "بريكست" الذي كان مقررا يوم غد الثلاثاء، مشيرة إلى أن "الإتفاق الحالي هو الأفضل لبريطانيا وسنبحث مسألة حدود ​إيرلندا الشمالية​ مجدداً".