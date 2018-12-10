توسك: قمة "بريكست" الخميس ونرفض إعادة التفاوض مع الحكومة البريطانية

أعلن رئيس الإتحاد الأوروبي دونالد توسك، خلال مؤتمر صحفي، أن القمة حول "بريكست" ستعقد يوم الخميس، مشيراً إلى "أننا نرفض إعادة التفاوض مع الحكومة البريطانية حول الإتفاق على خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي".
وكانت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي قد أعلنت، خلال جلسة لمجلس العموم، عن تأجيل التصويت على "بريكست" الذي كان مقررا يوم غد الثلاثاء، مشيرة إلى أن "الإتفاق الحالي هو الأفضل لبريطانيا وسنبحث مسألة حدود إيرلندا الشمالية مجدداً".
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