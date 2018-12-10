بومبيو وعد بعلاقات قوية مع بريطانيا بحال انفصلت عن الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق

وعد وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو، بـ"علاقات قوية مع بريطانيا في حال توجّهت إلى انفصال عن الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق"، موضحًا أنّ "الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا تعملان بشكل أوثق في كلّ جهة من علاقاتنا" وضمنها التجارة.
ولفت في مقابلة إذاعية إلى أنّه "إذا كان هناك "بريكست" قاس، فسأظلّ واثقًا جدًّا بأنّ الولايات المتحدة وبريطانيا ستستمرّان في إقامة علاقة خاصة".
وكانت رئيسة الوزراء تيريزا ماي قد أرجأت تصويتًا برلمانيًّا حول اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست).
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