بومبيو وعد بعلاقات قوية مع بريطانيا بحال انفصلت عن الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق

وعد وزير ​الخارجية الأميركية​ ​مايك بومبيو​، بـ"علاقات قوية مع ​بريطانيا​ في حال توجّهت إلى انفصال عن ​الاتحاد الأوروبي​ من دون اتفاق"، موضحًا أنّ "​الولايات المتحدة الأميركية​ وبريطانيا تعملان بشكل أوثق في كلّ جهة من علاقاتنا" وضمنها التجارة.

ولفت في مقابلة إذاعية إلى أنّه "إذا كان هناك "​بريكست​" قاس، فسأظلّ واثقًا جدًّا بأنّ الولايات المتحدة وبريطانيا ستستمرّان في إقامة علاقة خاصة".

وكانت رئيسة الوزراء ​تيريزا ماي​ قد أرجأت تصويتًا برلمانيًّا حول اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست).