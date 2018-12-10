بيسكوف: انسحاب أوكرانيا من معاهدة الصداقة مع روسيا ليس لمصلحة شعبها

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية ​دميتري بيسكوف​، خلال مؤتمر صحفي، أن "​روسيا​ تأسف لقرار القيادة الأوكرانية عدم تمديد اتفاقية الصداقة والتعاون مع روسيا"، مشيراً إلى أنه "من الواضح أنه لا يمكن اعتبار هذه الخطوة في مصلحة الأوكرانيين، الأوكرانيون الذين تربطنا بهم روابط القرابة وعلاقات الأخوة، بغض النظر عن أي شيء".

ولفت إلى أنه "من الممكن التعبير عن الأسف فيما يتعلق بحقيقة أن القيادة الأوكرانية قد تتخذ مثل هذه القرارات غير الحكيمة، قرارات، هي من وجهة نظرنا، مظهر من مظاهر عدم احترامها لشعبها ومصالحه".

وكان الرئيس الأوكراني بيتر بوروشينكو قد وقع على قانون وقف العمل باتفاقية الصداقة والتعاون مع روسيا اعتبارا من 1 نيسان من العام المقبل.