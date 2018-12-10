قرقاش: رسائل النعي لمجلس التعاون تمنيات تعبر عن إحباطاتهم

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، خلال تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أنه "من غير المستغرب ان يخرج علينا الإعلام الإيراني والعربي التابع له وينعي مجلس التعاون للمرة الألف".
ولفت قرقاض إلى أنه "من وجهة نظر أبناء الخليج، ان المؤسسة باقية وناجحة ولن تفوضها هذه الأزمة أو تلك"، مشيراً إلى أن "رسائل النعي تمنيات تعبر عن إحباطاتهم".
وكان مستشار رئيس البرلمان الإيراني حسين عبد اللهيان قد أكد أن "مجلس التعاون الخليجي لم يبق منه لا مجلس ولا تعاون"، مشيراً إلى أن "البحرين غارقة في أزمة غير شرعية، والسعودية في أزمة خاشقجي، الرياض وأبوظبي في أزمة الهزيمة في اليمن"، موضحاً أنه "لامتلاك منطقة قوية وآمنة، يجب أن يكون هناك تعاون بناء من قبل السعودية والإمارات، وإيجاد ترتيبات جديدة إقليمية بمشاركة إيران والعراق".
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