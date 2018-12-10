قرقاش: رسائل النعي لمجلس التعاون تمنيات تعبر عن إحباطاتهم

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية ​الإمارات​ي ​أنور قرقاش​، خلال تصريح عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​، أنه "من غير المستغرب ان يخرج علينا الإعلام ال​إيران​ي والعربي التابع له وينعي مجلس التعاون للمرة الألف".

ولفت قرقاض إلى أنه "من وجهة نظر أبناء ​الخليج​، ان المؤسسة باقية وناجحة ولن تفوضها هذه الأزمة أو تلك"، مشيراً إلى أن "رسائل النعي تمنيات تعبر عن إحباطاتهم".

وكان مستشار رئيس ​البرلمان الإيراني​ ​حسين عبد اللهيان​ قد أكد أن "​مجلس التعاون الخليجي​ لم يبق منه لا مجلس ولا تعاون"، مشيراً إلى أن "​البحرين​ غارقة في أزمة غير شرعية، و​السعودية​ في أزمة خاشقجي، ​الرياض​ و​أبوظبي​ في أزمة الهزيمة في ​اليمن​"، موضحاً أنه "لامتلاك منطقة قوية وآمنة، يجب أن يكون هناك تعاون بناء من قبل السعودية والإمارات، وإيجاد ترتيبات جديدة إقليمية بمشاركة إيران و​العراق​".