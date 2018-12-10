دائرة حقوق الإنسان في منظمة التحرير الفلسطينية تدين اقتحام وكالة "وفا"

دانت دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني في "منظمة التحرير الفلسطينية"، في بيان، اقتحام قوات الشرطة الإسرائيلية لمكاتب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" في رام الله واحتجاز موظفيها والعبث بـ "سيرفرات" الوكالة، معتبرة ذلك "انتهاكا جديدا بحق الصحافة والصحفيين الفلسطينيين وجريمة طالت مؤسسة رسمية فلسطينية وتجاوزا لكل الخطوط الحمراء".
واستنكرت الدائرة "الاقتحام العشوائي للبيوت والمحال التجارية وخلع ابوابها وترويع سكانها في منطقة الارسال في رام الله والمنطقة الصناعية في البيرة".
وطالبت الدائرة الهيئات الدولية ومؤسسات حقوق الانسان والاتحاد الدولي للصحفيين بـ "الوقوف امام مسؤولياتهم تجاه هذه الجرائم المتواصلة في فلسطين".
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