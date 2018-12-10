كشفت وزيرة العدل الإسرائيلية آياليت شاكيد أنّ "بلادها أصبحت عضوًا كاملًا في مجموعة العمل المالي العالمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، بعد أن كانت على القائمة السوداء لهذه الهيئة.
ولفتت إلى أنّ "العضوية في مجموعة العمل المالي العالمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ستجعل إسرائيل جزءًا من مجموعة الدول الّتي تقود المعركة العالمية ضدّ غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما ستقدم إسرائيل كمكان آمن لجذب الاستثمارات من كلّ أنحاء العالم".
وقد تأسّست هذه المنظمة الحكومية الدولية عام 1989، ومقرّها في باريس، بهدف محاربة تزوير العملات وغسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأصبح عدد أعضائها 38 بانضمام إسرائيل إليها.
شكرا لقرائتكم خبر عن شاكيد: إسرائيل أصبحت عضوا بمجموعة عالمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة النشرة (لبنان) وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي النشرة (لبنان) ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .