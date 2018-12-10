شاكيد: إسرائيل أصبحت عضوا بمجموعة عالمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

كشفت وزيرة ​العدل​ ال​إسرائيل​ية آياليت شاكيد أنّ "بلادها أصبحت عضوًا كاملًا في مجموعة العمل المالي العالمية لمكافحة غسل الأموال و​تمويل الإرهاب​"، بعد أن كانت على القائمة السوداء لهذه الهيئة.

ولفتت إلى أنّ "العضوية في مجموعة العمل المالي العالمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ستجعل إسرائيل جزءًا من مجموعة الدول الّتي تقود المعركة العالمية ضدّ غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما ستقدم إسرائيل كمكان آمن لجذب الاستثمارات من كلّ أنحاء العالم".

وقد تأسّست هذه المنظمة الحكومية الدولية عام 1989، ومقرّها في ​باريس​، بهدف محاربة تزوير العملات وغسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأصبح عدد أعضائها 38 بانضمام إسرائيل إليها.